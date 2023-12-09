انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد كلوب: ليس لدي خطة لتعويض محمد صلاح كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ما يجري في قطاع غزة الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل.
كما اعتبر وزير الخارجية، خلال لقاء مع “PBS NewsHour”، أن ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.
وأعرب وزير الخارجية، عن اختلافه مع موقف الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك”.
كما أشار وزير الخارجية، إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.