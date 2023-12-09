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ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس

فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ما يجري في قطاع غزة الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل.

واشنطن وحق الفيتو

كما اعتبر وزير الخارجية، خلال لقاء مع “PBS NewsHour”، أن ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

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وأعرب وزير الخارجية، عن اختلافه مع موقف الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

حالة من خيبة الأمل

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك”.

كما أشار وزير الخارجية، إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.

 

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