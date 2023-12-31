قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا

أعلن تعليم حائل عن صدور عددٍ من التكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات وفق الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم العامة، والذي سيبدأ تطبيقه يوم غدٍ الاثنين 1 يناير 2024م.

جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لتعليم حائل على منصة إكس، مساء اليوم الأحد.

الهيكل التنظيمي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.