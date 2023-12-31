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تكليفات وفق الهيكل التنظيمي الجديد

قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم حائل عن صدور عددٍ من التكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات وفق الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم العامة، والذي سيبدأ تطبيقه يوم غدٍ الاثنين 1 يناير 2024م.

جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لتعليم حائل على منصة إكس، مساء اليوم الأحد.

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الهيكل التنظيمي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.

وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية

وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

ويعكس الدليل التنظيمي سعي الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.

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