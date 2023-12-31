وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة السديس: خطة ضخمة لتعضيد إجابة السائلين عالميًّا موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 توتنهام يُمطر شباك بورنموث بثلاثية
أعلن تعليم حائل عن صدور عددٍ من التكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات وفق الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم العامة، والذي سيبدأ تطبيقه يوم غدٍ الاثنين 1 يناير 2024م.
جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لتعليم حائل على منصة إكس، مساء اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.
وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.
ويعكس الدليل التنظيمي سعي الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.