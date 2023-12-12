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اعتبارًا من 15 أبريل 2024

قرار بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
قرار بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة التأمين قرارًا بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من 15 أبريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيًا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

توطين وظائف التأمين

وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “أن ذلك يأتي ذلك استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/01/28 هـ.

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ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولًا إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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