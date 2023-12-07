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بعدما تسببت في حوادث مميتة

قرار حاسم بمنع تحليق الطائرة سيئة السمعة

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
قرار حاسم بمنع تحليق الطائرة سيئة السمعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الأمريكي، أنه قرر في إطار إجراء احترازي منع كل طائراته من نوع أوسبري من التحليق، بعدما تعرّضت طائرات عدّة من هذا النوع لحوادث مميتة كان آخرها في اليابان في نهاية نوفمبر حين قُتل 8 عسكريين أمريكيين.

إيقاف الطائرات العسكرية أوسبري

وقال الجيش في بيان إن قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو أمر بإيقاف عملاني لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مثل مروحية والتحليق أفقياً مثل طائرة عادية.

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وأوضح البيان أن القرار اتخذ للحدّ من المخاطر بينما يستمرّ التحقيق في أسباب آخر حادث مميت تعرّضت له طائرة من هذا النوع في 29 نوفمبر في جنوب غرب اليابان وراح ضحيّته 8 عسكريين أميركيين.

عيب خطيرة بالطائرة أوسبري

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية في بيان ثان إنّ هذا القرار سيسري أيضاً كإجراء احترازي على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمّى أيضاً “سي في-22”.

وأوضح سلاح الجو، في بيانه، أنه “إذا كانت العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أن عيباً مادياً تسبب في الحادث، فإن السبب الكامن وراء هذا العيب غير معروف حتى الآن”.

حوادث مميتة

وأضاف أنّ إيقاف هذه الطائرات عن الطيران “سيوفّر الوقت والحيّز اللازمين لإجراء تحقيق كامل لتحديد الأسباب ووضع التوصيات حتى يتمكن أسطول سي في-22 التابع لسلاح الجو من الطيران مرة أخرى”.

وكثرت التساؤلات بشأن سلامة هذا النوع من الطائرات بعد أن تعدّدت الحوادث التي تعرّضت لها خلال الأعوام الماضية. وفي 29 نوفمبر تحطّمت أوسبري التابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان وقضى كلّ من كان على متنها وعددهم 8 عسكريين جميعهم أمريكيون.

اليابان وأمريكا توقفان رحلاتها

وكانت هذه الطائرة يومها تقوم بمهمة تدريب روتينية. وأتى هذا الحادث بعد أسابيع فقط من تحطّم طائرة عسكرية أخرى من نوع “أوسبري” في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”.

وفي 2022، قضى 4 أشخاص في النرويج كانوا على متن أوسبري تحطّمت أثناء تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وأوقفت اليابان رحلات طائراتها من طراز “أوسبري” منذ حادث الأربعاء وطلبت من الجيش الأمريكي أن يفعل الشيء نفسه على الأراضي اليابانية، كإجراء احترازي.

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