Icon

قصة أسماء الكاف.. فتاة كفيفة تنهي دراستها وتصبح متطوعة Icon نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد Icon الحزم يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح بثنائية Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود Icon 3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو Icon وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 6 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات Icon 37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية Icon وظائف شاغرة في شركة NOMAC Icon كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصيبت بمشكلات بصرية في سن مبكرة

قصة أسماء الكاف.. فتاة كفيفة تنهي دراستها وتصبح متطوعة

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
قصة أسماء الكاف.. فتاة كفيفة تنهي دراستها وتصبح متطوعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رُبّ صُدفة خلقت فرصة عظيمة، حافزها التطوع.. لم تكن هذه الكلمات مجرد حديث عابر بقدر ما أنها ترسخت في وجدان إحدى المتطوعات الكفيفات، اللواتي حضرن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي أمس.

قصة أسماء الكاف

تروي أسماء الكاف بحسب “العربية. نت” تجربتها، فتقول: “بدأت أصاب بمشكلات بصرية في عمر مبكرة، وبمجرد أن وصلت إلى الثانوية، فقدت بصري، ففقدت معه الحياة والطموح واستسلمت، فتحولت حياتي من النور إلى الظلام”.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية

إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية

استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

وتضيف: “بعد مرور 14 سنة من الإحباط والمشاعر السلبية، قادتني الصدفة لحضور إحدى الدورات التدريبية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، لتتسنى لي الفرصة بالالتقاء بإحدى المتطوعات تدعى منيرة، إذ أنارت حياتي بعدئذ برغبتها في مساعدتي”.

نور البصيرة

وتكمل أسماء الكاف: “بادرتني بالسؤال قائلة: هل أكملتِ تعلميكِ، هل أنت طالبة أم موظفة، فأجبت بـ: لا.. فقالت: هل لديك الرغبة في إكمال الدراسة: فذكرت لها بأنني لا أملك شهادة، إذ تعتبر شهادتي قديمة، ولم أختبر اختبارات القدرات، وربما لا تكاد تنطبق شروط دراسة الجامعة بالنسبة لي، خاصة أنني كفيفة.. بيد أن تلك الفتاة التي تدعى منيرة بددت غشاوة أسماء، إذ همست لها بأن النور.. نور البصيرة ليس نور البصر”.

لتمضي بعد ذلك تلك الفتاة منيرة في التكفل في إنهاء إجراءات أسماء الكاف، وتسجيلها في جامعة المؤسس، حتى استطاعت الأخيرة التخرج فيها بالدرجة الجامعية في تخصص علم النفس مع مرتبة الشرف الأولى.

لتبدأ أسماء الكاف بعدها رحلة العمل التطوعي، إذ أصبحت متطوعة في الجامعة وقائدة نادي الاحتياجات الخاصة، لتشارك بعدئذ في فرق تطوعية داخل وخارج الجامعة.

فيما تعد حالة أسماء نموذجًا لافتًا لما استطاعت فكرة العمل التطوعي تحقيقه عبر تحفيز الحالات الإنسانية، وإشراكها في المجتمع بنسب أكبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر
آخر الاخبار

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل...

آخر الاخبار
نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان

آخر الاخبار
الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا
آخر الاخبار

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

آخر الاخبار
وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟
الرياضة

ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد...

الرياضة
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق
الرياضة

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق

الرياضة
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء لجنة التحكيم
السعودية اليوم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء...

السعودية اليوم
شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه