قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين

يتمتع ديربي الرياض بين الهلال والنصر بلحظات جميلة ومثيرة لجمهور الفريقين، لكن الديربي الأشهر في السعودية مر بلحظات مرعبة ليست فقط على لاعبي الفريقين ولكن لجمهور الفريقين.

بلع اللسان مرتين بـ ديربي الهلال والنصر

ويُعتبر من ضمن المشاهد الخطيرة التي لا يُمكن نسيانها من قبل الجمهور النصراوي، تعرض النجم ماجد عبدالله لإصابة خطيرة في إحدى مباريات النصر والهلال في عام 1997، حيث بلع لسانه بعد احتكاكه مع لاعب الهلال عبدالله شريدة ونُقل على إثرها إلى المشفى ثم أصبح بخير بعد ذلك.

كذلك، تعرض المدافع الراحل عبدالله الشريدة، أيضًا خلال مباراة للنصر والهلال في عام 1997 لحادثة بلع اللسان بعد ارتطامه بأحد لاعبي نادي النصر في الرأس.

وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي اليوم الجمعة، ديربي الرياض حيث ستكون المباراة مباراة الهلال وعلى أرضه، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.