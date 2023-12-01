Icon

4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور Icon ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول Icon بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه Icon مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب ! Icon فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء! Icon محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام Icon تفاعل جماهيري مع افتتاح منطقة آسيا الصغرى الترفيهية في جدة Icon تمديد مهرجان الوليمة للطعام السعودي حتى 9 ديسمبر Icon نتائج النصر في مباريات الجمعة بدوري روشن Icon نزاهة توقف 146 شخصًا خلال نوفمبر الماضي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
المرة الأولى كانت لـ عبدالله الشريدة والثانية لـ ماجد عبدالله

قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يتمتع ديربي الرياض بين الهلال والنصر بلحظات جميلة ومثيرة لجمهور الفريقين، لكن الديربي الأشهر في السعودية مر بلحظات مرعبة ليست فقط على لاعبي الفريقين ولكن لجمهور الفريقين.

بلع اللسان مرتين بـ ديربي الهلال والنصر

ويُعتبر من ضمن المشاهد الخطيرة التي لا يُمكن نسيانها من قبل الجمهور النصراوي، تعرض النجم ماجد عبدالله لإصابة خطيرة في إحدى مباريات النصر والهلال في عام 1997، حيث بلع لسانه بعد احتكاكه مع لاعب الهلال عبدالله شريدة ونُقل على إثرها إلى المشفى ثم أصبح بخير بعد ذلك.

قد يهمّك أيضاً
جولة حصرية لـ الإعلاميين في آسيا الصغرى ضمن فعاليات جدة

جولة حصرية لـ الإعلاميين في آسيا الصغرى ضمن فعاليات جدة

السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم

السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم

كذلك، تعرض المدافع الراحل عبدالله الشريدة، أيضًا خلال مباراة للنصر والهلال في عام 1997 لحادثة بلع اللسان بعد ارتطامه بأحد لاعبي نادي النصر في الرأس.

الراحل عبدالله الشريدة

وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي اليوم الجمعة، ديربي الرياض حيث ستكون المباراة مباراة الهلال وعلى أرضه، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ماجد عبدالله
ماجد عبدالله

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه