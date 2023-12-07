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حفار مجهول الهوية

قطعة بحرية منسية على شاطئ الدمام فما قصتها؟

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
قطعة بحرية منسية على شاطئ الدمام فما قصتها؟
المواطن - فريق التحرير

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قالت مصادر: إنه تم تشكيل لجنة برئاسة المديرية العامة لحرس الحدود، وعضوية جهات ذات علاقة، من أجل التباحث في شأن السفينة البحرية العائمة في شاطئ الدمام.

وأشارت المصادر إلى أن المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، وحرس الحدود، سيكملان إجراءاتهما لإزالتها نظرًا إلى وجودها في مكان غير مخصص، إذ يتبع لمشروعات ترفيهية، وذلك بعد انتهاء مدة الإخطار التي بدأت منذ الـ24 من الشهر المنصرم، بحسب العربية نت.

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حفار

وأفادت المصادر بأن السفينة العائمة عبارة عن “حفار”، إذ جرى تصميمها بجهاز حفر، غالبًا ما يستخدم في الحفر البحري لأغراض استكشافية أو لأغراض علمية، فضلًا عن استخدامها منصةً لإجراء عمليات الصيانة للآبار أو استكمال الأعمال مثل عملية تركيب الأغلفة والأنابيب أو غيرها من عمليات تركيب الهياكل تحت سطح البحر، بجانب استخدامات أخرى مثل الردم وتكبير منطقة الشواطئ.

إثبات الملكية

وبعد 15 عامًا من ظروف بقائها في الواجهة البحرية في الدمام، لم يعد أمام مالك السفينة العائمة سوى أقل من 30 يومًا لإثبات ملكيتها، وإنهاء إجراءات المترتبة بشأنها، إذ دعت الهيئة العامة للنقل مالكها إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وأشارت الهيئة إلى أن القطعة البحرية عبارة عن “حفار” مجهولة الهوية، داعية إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل والقطع البحرية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية.

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