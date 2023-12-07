ميتا تبدأ تشفيراً تاماً للرسائل قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل وزير المالية: لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن
أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول النهائي) للوظائف العسكرية على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.
2- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب-الشماغ-الأدوات الحادة-النظارات الشمسية وغيرها…).
3- يمنع الدخان وما يتعلق به ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.
4- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار – ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.
5- رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.
1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).
2- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).
3- إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.
4- عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.
5- الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.
6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).