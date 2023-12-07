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على رتبة جندي للرجال

قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول النهائي) للوظائف العسكرية على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

1- يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.
2- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب-الشماغ-الأدوات الحادة-النظارات الشمسية وغيرها…).
3- يمنع الدخان وما يتعلق به ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.
4- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار – ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.
5- رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.

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المستندات المطلوبة:

1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).
2- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).
3- إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.
4- عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.
5- الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.
6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

للاستعلام:

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