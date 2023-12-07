قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول النهائي) للوظائف العسكرية على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

1- يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

2- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب-الشماغ-الأدوات الحادة-النظارات الشمسية وغيرها…).

3- يمنع الدخان وما يتعلق به ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

4- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار – ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

5- رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.

المستندات المطلوبة:

1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

2- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).

3- إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.

4- عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.

5- الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.

6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

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