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نحث جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى

قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل
المواطن - فريق التحرير

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صرح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني، ونحث جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وكذلك إنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن كافة المفقودين وإنجاز تبادل “الكل مقابل الكل “بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين.

ملف إنساني.. الكل مقابل الكل

وأضاف اللواء الثنيان أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف يمثل خطوات ايجابية وتعاون مثمر تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية بالجولة القادمة من المفاوضات لتحقيق مبدأ “الكل مقابل الكل” باعتبار أن ملف الأسرى والمحتجزين المسألة الأكثر إنسانية وهو الأكثر قابلية للتنفيذ عند حضور الرغبة والاستعداد من الأطراف المعنية بهذا الملف.

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وبيّن اللواء الثنيان أنه من خلال جولة المفاوضات القادمة نتطلع لتوصل كافة الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن كافة المفقودين ، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.

واختتم اللواء الثنيان تصريحه بدعوة كافة الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي هذا الملف من جميع الأطراف وفقا لاتفاق شامل يحقق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

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