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بثروة بلغت 1.58 مليار دولار

كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أكثر 5 رياضيين ثراءً بالعالم

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أكثر 5 رياضيين ثراءً بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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يتصدر مايكل جوردن، لاعب كرة السلة الأمريكي المعتزل، قائمة أكثر الرياضيين ثراء حول العالم بثروة تبلغ 3.3 مليار دولار، بحسب بيانات موقع (sportico).

رونالدو ضمن قائمة أغنى الرياضيين بالعالم

فيما جاء لاعبو الغولف الأمريكيون، تايغر وودز وأرنولد بالمر وجاك نيكولاس، في المراكز من الثاني إلى الرابع بثروات بلغت 2.5 و1.7 و1.63 مليار دولار على التوالي.

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واحتل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، المركز الخامس في القائمة بثروة بلغت 1.58 مليار دولار. إلا أن نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج القائمة.

ثروة كريستيانو رونالدو

يعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم وأغنيائه، وتكونت ثروته من خلال ارتباطه بعقود ضخمة مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وأخيراً النصر السعودي، بالإضافة إلى تعاقده مع العديد من الشركات العالمية، مثل نايكي وClear وغيرها، وهو أيضًا معروف بأعماله الاستثمارية في مجالات مثل الملابس والعقارات، وتبلغ ثروة رونالدو ما يقرب من 800 مليون دولار.

ليونيل ميسي خارج القائمة

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، خارج قائمة أغنى الرياضيين حول العالم، على الرغم من أنه واحد من أغنى الرياضيين في العالم، وتكونت ثروته من التعاقدات مع الفرق السالف ذكرها، وكذلك عقود التعاون والدعاية للشركات العالمية الكبرى، على غرار رونالدو، بخلاف استثماره في مشاريع تجارية مثل الفنادق والمطاعم، وتقدر الإحصائية الأخيرة لثروته بنحو 750 مليون يورو.

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