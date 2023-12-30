Icon

تألق ساديو ماني يقلق التعاون Icon الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي Icon حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد Icon داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت Icon شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات Icon كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 Icon الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار Icon مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون Icon الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات Icon ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متفوقًا على مبابي وهاري كين

كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم قائد فريق النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، لصالحه بعد منافسة قوية من الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.

كريستيانو رونالدو هداف العالم

ونجح كريستيانو رونالدو في حسم لقب هداف العالم في 2023، بعد تسجيل لـ53 هدفًا، علمًا بأن عدد أهدافه قابل للزيادة، حيث يستعد للمشاركة مع النصر ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

خالد الفيصل لـ سعود بن مشعل: الاستماع لمطالب الأهلي وتذليل الصعوبات

خالد الفيصل لـ سعود بن مشعل: الاستماع لمطالب الأهلي وتذليل الصعوبات

وتمكن نجم بايرن ميونيخ، هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من تسجيل 52 هدفًا، مع انتهاء مبارياتهما في عام 2023، ليحتلا المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وغاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند عن مواجهة شيفيلد يونايتد اليوم، ليتجمد رصيده عند 50 هدفًا في عام 2023.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 19 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

النصر يُلاقي التعاون اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه