تألق ساديو ماني يقلق التعاون الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
حسم قائد فريق النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، لصالحه بعد منافسة قوية من الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.
ونجح كريستيانو رونالدو في حسم لقب هداف العالم في 2023، بعد تسجيل لـ53 هدفًا، علمًا بأن عدد أهدافه قابل للزيادة، حيث يستعد للمشاركة مع النصر ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة.
وتمكن نجم بايرن ميونيخ، هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من تسجيل 52 هدفًا، مع انتهاء مبارياتهما في عام 2023، ليحتلا المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو.
وغاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند عن مواجهة شيفيلد يونايتد اليوم، ليتجمد رصيده عند 50 هدفًا في عام 2023.
ويتربع رونالدو على صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 19 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.