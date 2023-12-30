كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023

حسم قائد فريق النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، لصالحه بعد منافسة قوية من الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.

كريستيانو رونالدو هداف العالم

ونجح كريستيانو رونالدو في حسم لقب هداف العالم في 2023، بعد تسجيل لـ53 هدفًا، علمًا بأن عدد أهدافه قابل للزيادة، حيث يستعد للمشاركة مع النصر ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة.

وتمكن نجم بايرن ميونيخ، هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من تسجيل 52 هدفًا، مع انتهاء مبارياتهما في عام 2023، ليحتلا المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو.

وغاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند عن مواجهة شيفيلد يونايتد اليوم، ليتجمد رصيده عند 50 هدفًا في عام 2023.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 19 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب المركز الثاني.

النصر يُلاقي التعاون اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.