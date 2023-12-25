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خلال المواجهة المقبلة بدوري روشن

كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة التألق من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتجاوز عقبة الاتحاد المقبلة.

كريستيانو رونالدو يسعى للتسجيل

ويُعد الاتحاد واحدًا من 5 أندية فقط، لعب كريستيانو رونالدو طوال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا، أكثر من مباراة أمامه، ولم ينجح في تحقيق الفوز، وهي؛ يانج بويز السويسري، جيل فسنتي، أونياو ليريا وبارتيزان بلغراد.

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وخاض كريستيانو رونالدو مباراتين ضد الاتحاد، الأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الموسم الماضي؛ وخسر بثلاثة أهداف لهدف، والثانية في الدور الثاني بدوري روشن السعودي، وفاز العميد بهدف نظيف.

أحمد حجازي ورونالدو
رونالدو في مواجهة سابقة – المصدر @fifaworldcup_ar

الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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