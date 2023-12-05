كيف تعامل العرب مع المربعانية قديمًا وحديثًا؟

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الفرق في تعامل العرب قديمًا وحديثًا مع موسم المربعانية.

وقال الزعاق في فقرته المذاعة على قناة العربية: إن المملكة لديها موروث ثقافي في جميع المجالات، ومنها المواسم (سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط، وغيرها).

بُعد ثقافي

واستكمل: نتعامل مع موسم المربعانية ببعد ثقافي ومناخي، وتعامل أهلنا معه ببعد اقتصادي بتصدير التمر المكنوز مع دخول الموسم وقص الأشجار وغصونها للبناء والصناعات اليدوية.

وتابع الزعاق أنه بدخول موسم المربعانية يتوقف جريان الماء في غصون الأشجار لذلك فقصها في خلال ذلك الموسم يمنع تسوسها من الداخل.