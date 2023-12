لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني

اندلع حريق ضخم داخل مطار بريستول؛ مما أدى إلى تدمير 11 مركبة داخل موقف مخصص للمركبات بالمطار، فيما عملت أطقم خدمة الإطفاء والإنقاذ في مطار بريستول على إخماد النيران هذا الصباح.

ونشرت وكالة “سكاي نيوز” البريطانية لحظات اندلاع الحريق داخل المطار، فيما أكد شهود عيان أن النيران تشتعل في موقف السيارات مع تصاعد دخان أسود كثيف في الأعلى؛ مما أدى إلى إغلاق المدرج لفترة قصيرة من الوقت. وتمكنت طواقم الإنقاذ من إخماد الحريق.

كانت النيران مشتعلة في 11 سيارة وكان طاقم الإطفاء بمطار بريستول موجودًا بالفعل في مكان الحادث. وأكد متحدث أن حجم الأضرار التي لحقت بالمركبات يتراوح بين ما بين 20 و100%.

