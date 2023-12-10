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لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلع حريق ضخم داخل مطار بريستول؛ مما أدى إلى تدمير 11 مركبة داخل موقف مخصص للمركبات بالمطار، فيما عملت أطقم خدمة الإطفاء والإنقاذ في مطار بريستول على إخماد النيران هذا الصباح.

اندلاع حريق في مطار بريطاني

ونشرت وكالة “سكاي نيوز” البريطانية لحظات اندلاع الحريق داخل المطار، فيما أكد شهود عيان أن النيران تشتعل في موقف السيارات مع تصاعد دخان أسود كثيف في الأعلى؛ مما أدى إلى إغلاق المدرج لفترة قصيرة من الوقت. وتمكنت طواقم الإنقاذ من إخماد الحريق.

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كانت النيران مشتعلة في 11 سيارة وكان طاقم الإطفاء بمطار بريستول موجودًا بالفعل في مكان الحادث. وأكد متحدث أن حجم الأضرار التي لحقت بالمركبات يتراوح بين ما بين 20 و100%.

أهمية مطار بريستول

يُعتبر مطار بريستول أحد أهم المطارات في جنوب غرب إنجلترا ويخدم المنطقة المحيطة بمدينة بريستول بما في ذلك جنوب ويلز. يقدم المطار العديد من الرحلات الجوية إلى وجهات مختلفة في المملكة المتحدة وأوروبا وبعض الوجهات البعيدة.

يتمتع مطار بريستول بمرافق جيدة تشمل محلات تجارية ومطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى خدمات النقل العام وخدمات التأجير للسيارات. ويوفر المطار أيضًا مواقف للسيارات وخدمات النقل إلى ومن المطار، بما في ذلك خدمة الحافلات وسيارات الأجرة.

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