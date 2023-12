وترافق هذا الانفجار الهائل من الطاقة، بقذف كتلي إكليلي، وهو انفجار كبير من البلازما الشمسية، حسبما ذكر موقع “ماشابل”. ويعتقد أن السرعة التقديرية لهذا الانبعاث الإكليلي تتجاوز 2100 كيلومتر في الثانية الواحدة.

وفي حين أن الغلاف الجوي للأرض يحمينا من الإشعاعات الضارة، فإن الانبعاث الإكليلي يمكن أن يسبب عواصف مغناطيسية أرضية قد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS

