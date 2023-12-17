لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات

وثق مقطع فيديو لقطات من دفن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت.

وغادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقبرة الصليبيخات بعد الانتهاء من دفن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله.

وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.