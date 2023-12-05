Icon

تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية Icon الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة Icon كيف تعامل العرب مع المربعانية قديمًا وحديثًا؟ Icon عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء Icon 5 أشواط للمُلاك السعوديين في سابع أيام مهرجان الصقور Icon أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة Icon زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا Icon مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية Icon تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق Icon ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من بينها مدينة عربية

لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشفت لقطات مفزعة مفارقة كبيرة ستحدث لبعض المدن التي استضافت قمة كوب للتغير المناخي، وتظهر اللقطات أنه في حال ارتفاع منسوب البحار ستغرق الكثير من تلك المدن ومن بينها دبي.

ارتفاع منسوب البحار

وطرحت شبكة “سي إن إن” سؤالًا عبر موقعها الإلكتروني، “كيف سيبدو ارتفاع مستوى سطح البحر في المدن التي استضافت مؤتمرات القمة المناخية”، بينما يجتمع زعماء العالم والمندوبون في دبي لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ، يُظهِر تحليل جديد كيف يمكن أن تغمر المياه المدن المضيفة للقمم السابقة، بفِعل ارتفاع مياه المحيطات.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : استعلام سبب عدم الأهلية في 3 خطوات

حساب المواطن : استعلام سبب عدم الأهلية في 3 خطوات

إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا

إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا

وقد أدى الارتفاع المتواصل للتلوث الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدوث موجات جفاف شديدة وفيضانات مميتة وذوبان سريع للأنهار الجليدية والجليد في جميع أنحاء العالم.

ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة

الدول الأكثر تلويثاً في العالم

حدد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أكثر الدول تلويثًا حول العالم، وذلك خلال كلمته في إحدى جلسات منتدى “مبادرة السعودية الخضراء 2023” في دبي بالتوازي مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

قال الرميان: “إذا نظرنا إلى العالم الآن ستدرك من هم الأكثر تلوثًا في العالم.. إنهم الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي والهند.. وإذا نظرنا للانبعاثات التراكمية منذ بدء الثورة الصناعية، فإنها بالتأكيد أوروبا ثم الولايات المتحدة ثم الصين ثم الدول الأخرى”.

لذا فإنه يعتقد بأنه “لا يمكن طلب نفس الإجراءات لتقوم بها الدول المتقدمة والنامية بشكل متساوٍ في تحول الطاقة، خصوصًا أولئك الذين ليس لديهم وصول إلى الطاقة”.

ارتفاع درجات الحرارة

ويقول العلماء: إن الارتفاع المطرد لمستوى سطح البحر العالمي سيستمر لعقود عديدة مع ارتفاع درجات الحرارة. ويوضح التحليل الذي أجرته مجموعة المناخ المركزية، وهي مجموعة أبحاث مناخية غير ربحية، المخاطر إذا فشلت البلدان في وقف الاتجاه السريع لظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

وتتسبب درجات الحرارة العالمية الشديدة في ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية بمعدلات مثيرة للقلق، مما يضيف كمية كبيرة من المياه إلى محيطات الأرض. وحتى القارة القطبية الجنوبية، القارة الأكثر عزلة على هذا الكوكب، تشهد أحداث ذوبان غير مسبوقة.

ذوبان الأنهار الجليدية

ومن المحتمل الآن أن يصبح ذوبان بعض الأنهار الجليدية الكبيرة أمرًا لا مفر منه ويمكن أن يؤدي إلى آثار مدمرة على ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. ويعيش ما يقرب من 385 مليون شخص حاليًّا في مناطق ستغمرها مياه المحيطات في نهاية المطاف عند ارتفاع المد، حتى لو انخفض التلوث الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير، وفقًا لموقع المناخ المركزي.

“وإذا نجحنا في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيظل يؤثر على الأراضي التي يسكنها 510 ملايين شخص اليوم”، بحسب تقرير “سي إن إن” نقلًا عن دراسة حديثة. ولكن في حين أن هذه السيناريوهات قد تكون على بعد قرون، إلا أن العلماء يقولون إنه مع كل جزء من درجة الاحترار، فإن عواقب تغير المناخ تتفاقم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا بالتعليمات
السعودية اليوم

الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة

وظائف
وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة
الرياضة

وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي...

الرياضة
15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل تدريبه للاتحاد
الرياضة

15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل...

الرياضة
شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل
السعودية اليوم

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل

السعودية اليوم
طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف
تكنولوجيا

طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف

تكنولوجيا
سامي النجعي: نسينا خسارتنا من الهلال ونركز في استقلال دوشنبه
الرياضة

سامي النجعي: نسينا خسارتنا من الهلال ونركز...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود
الرياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه