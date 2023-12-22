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أحدث إنتاجات مبادرة كنوز السعودية

لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الإعلام مشاهد من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن؛ أحدث إنتاجات مبادرة كنوز السعودية بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

هورايزن

ورعى وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مدينة الرياض، العرض الخاص بإطلاق الفيلم الوثائقي “هورايزن”، أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وبدعم من الشريك الإستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

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وسيكون فيلم “هورايزن” متاحًا للمشاهدة على عدة منصات محلية وعالمية ابتداءً من 4 يناير 2024م، حيث يعرض على منصة نتفليكس، ثم تتبعها عدة منصات دولية.

الحياة الفطرية

ويرصد الفيلم الوثائقي “هورايزن”، جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والشركاء في هذا المجال، بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، وأسهم المركز في خروج الفيلم للنور عبر مبادرة كنوز كشريك إستراتيجي من خلال تقديم خدماته العلمية والمعرفية.

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