المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها وزير الإعلام يشهد العرض الخاص لـ هورايزن الوثائقي ويدشّن 8 شراكات محلية ودولية الجاسر يدشن أحدث مركز لتوضيب محركات الطائرات على مستوى المنطقة ميتروفيتش يُعادل رقم سيموس والسومة تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف
نشرت وزارة الإعلام مشاهد من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن؛ أحدث إنتاجات مبادرة كنوز السعودية بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ورعى وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مدينة الرياض، العرض الخاص بإطلاق الفيلم الوثائقي “هورايزن”، أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وبدعم من الشريك الإستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وسيكون فيلم “هورايزن” متاحًا للمشاهدة على عدة منصات محلية وعالمية ابتداءً من 4 يناير 2024م، حيث يعرض على منصة نتفليكس، ثم تتبعها عدة منصات دولية.
ويرصد الفيلم الوثائقي “هورايزن”، جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والشركاء في هذا المجال، بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، وأسهم المركز في خروج الفيلم للنور عبر مبادرة كنوز كشريك إستراتيجي من خلال تقديم خدماته العلمية والمعرفية.
برعاية وزير الإعلام؛ مشاهد من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي #هورايزن؛ أحدث إنتاجات مبادرة #كنوز_السعودية بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام بالشراكة مع @NCW_center. pic.twitter.com/DGhb2JxuER
— وزارة الإعلام (@media_ksa) December 21, 2023