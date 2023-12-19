تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا سيناتور أمريكي: إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا محمد بن سلمان القائد الأفضل لإدارة محادثات سلام في 2024 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في البنك الإسلامي العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراة أوراوا الياباني بالتقدم بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وسجل لاعب أوراوا، هويبراتين هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ45.
الفائز من مباراة السيتي وأوراوا سيواجه فلوميننسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء الجمعة القادمة.
السيتي يتقدم عن طريق هويبرتون في مرماه ⚽
أوراوا 0 × 1 مانشستر سيتي #أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GjBtarbbsm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023