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مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراة أوراوا الياباني بالتقدم بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل لاعب أوراوا، هويبراتين هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ45.

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