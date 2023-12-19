مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراة أوراوا الياباني بالتقدم بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل لاعب أوراوا، هويبراتين هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ45.

الفائز من مباراة السيتي وأوراوا سيواجه فلوميننسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء الجمعة القادمة.