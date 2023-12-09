Icon

تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين Icon ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي Icon ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع Icon كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي Icon وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel Icon شاهد.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا وضيفه الهولندي Icon محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد Icon رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته Icon النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، صمن منافسات دوري روشن.

مباراة الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري تبحث المستهدفات والمبادرات المشتركة

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري تبحث المستهدفات والمبادرات المشتركة

النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه

النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه

مباراة الأهلي ضد الرائد
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

التشكيل المتوقع للأهلي

ويتوقع أن يبدأ يايسله مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم بالقوة الضاربة، في ظل اكتمال صفوف فريقه، خاصة أنه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، بسام الحريجي، سعد بالعبيد، عبدالباسط هندي، روجر ايبانز، فرانك كيسيه، جابري فيجا، محمد المجحد، سانت آلان ماكسيمان، رياض محرز وفراس البريكان.

النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه