محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، صمن منافسات دوري روشن.

مباراة الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي

ويتوقع أن يبدأ يايسله مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم بالقوة الضاربة، في ظل اكتمال صفوف فريقه، خاصة أنه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، بسام الحريجي، سعد بالعبيد، عبدالباسط هندي، روجر ايبانز، فرانك كيسيه، جابري فيجا، محمد المجحد، سانت آلان ماكسيمان، رياض محرز وفراس البريكان.