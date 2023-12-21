الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
حصل الأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز على درجة الدكتوراه في الأنظمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونوقشت الرسالة بحضور رئيس جامعة أم القرى وعمداء الكليات بالجامعات ليتم منح الأمير محمد بن فيصل درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات.
“المواطن” تهنئ الأمير محمد بن فيصل، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح في الحياة العلمية والعملية.