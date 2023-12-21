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محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف
المواطن - فريق التحرير

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حصل الأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز على درجة الدكتوراه في الأنظمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

ونوقشت الرسالة بحضور رئيس جامعة أم القرى وعمداء الكليات ‏بالجامعات ليتم منح الأمير ‏محمد بن فيصل ‏درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة ‏الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها ‏بين الجامعات.

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المواطن” تهنئ الأمير محمد بن فيصل، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح في الحياة العلمية والعملية.

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