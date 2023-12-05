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البطولة تنطلق في جدة بداية من 12 ديسمبر

محمد نور يشارك في الفيديو الترويجي لـ كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
محمد نور يشارك في الفيديو الترويجي لـ كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الفيديو الترويجي لانطلاق كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في جدة بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وشارك محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق الفيديو الترويجي الذي استعرض الأندية المشاركة في البطولة، مع تسليط الضوء على طريقة تشجيع كل جمهور من جماهير الأندية المشاركة.

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وجاء عنوان الفيديو عبر حساب اتحاد القدم السعودي الرسمي في منصة “إكس”: “بحواريها وسكانها بملاعبها وجماهيرها، جدة تقول للعالم، هلا بالأبطال”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

 

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