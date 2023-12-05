وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى محمد نور يشارك في الفيديو الترويجي لـ كأس العالم للأندية 2023 الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن 6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة عضة سمكة قرش تنهي حياة سائحة في البهاما النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر أسعار النفط تدخل الجزء الأخير من 2023 بسلسلة تراجع عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الفيديو الترويجي لانطلاق كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في جدة بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم 22 ديسمبر الجاري.
وشارك محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق الفيديو الترويجي الذي استعرض الأندية المشاركة في البطولة، مع تسليط الضوء على طريقة تشجيع كل جمهور من جماهير الأندية المشاركة.
وجاء عنوان الفيديو عبر حساب اتحاد القدم السعودي الرسمي في منصة “إكس”: “بحواريها وسكانها بملاعبها وجماهيرها، جدة تقول للعالم، هلا بالأبطال”.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.
بحواريها وسكّانها
ملاعبها وجماهيرها
جدّة تقول للعالم #هلا_بالأبطال 🥁🤩
في #كأس_العالم_للأندية FIFA السعودية 2023™️ pic.twitter.com/ZBhw2CCLAG
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 5, 2023