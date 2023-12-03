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ما زالت أعمال التبريد مستمرة

مدني الطائف يخمد حريقًا بمجمع تجاري بالحوية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
مدني الطائف يخمد حريقًا بمجمع تجاري بالحوية
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الطائف من إخماد حريق نشب في مجمع تجاري بالحوية.

ونفى الدفاع المدني وقوع أية إصابات مشيرًا إلى أن أعمال التبريد لا تزال مستمرة.

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وبالأمس تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب في ورشة سيارات بالطائف دون وقوع أية إصابات.

ويجري الدفاع المدني استعدادات متواصلة لضمان جاهزية الفرق واستعدادها الدائم للاستجابة الفورية للبلاغات التي ترد إليه.

من جهة أخرى دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

الدفاع المدني الطائف

 

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