أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية مدى تأثر دعم حساب المواطن بوقف الخدمات خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر برج المملكة والفيصلية يتحدثان بلغة الضوء في عرض مدهش يحمل عنوان حوار وزارة الرياضة تستهدف حضور مليوني مشجع بكأس العالم للأندية لغز لا يمكن تفسيره لـ سفينة الأشباح! ولي العهد يجري اتصالًا بـ بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي اشتراطات إلغاء ملف المنشأة لدى الموارد البشرية إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا
رد حساب الموطن على استفسارات بشأن مدى تأثر دعم البرنامج بوقف الخدمات.
وقال مواطن في سؤال إلى خدمة مستفيدين حساب المواطن عبر منصة إكس: “إن صار علي إيقاف خدمات.. هل يتأثر حساب المواطن وأقدر أسحبه؟”.
ورد البرنامج قائلًا: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا (نشط) وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.