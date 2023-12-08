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مدى تأثر دعم حساب المواطن بوقف الخدمات

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
مدى تأثر دعم حساب المواطن بوقف الخدمات
المواطن - فريق التحرير

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رد حساب الموطن على استفسارات بشأن مدى تأثر دعم البرنامج بوقف الخدمات.

وقال مواطن في سؤال إلى خدمة مستفيدين حساب المواطن عبر منصة إكس: “إن صار علي إيقاف خدمات.. هل يتأثر حساب المواطن وأقدر أسحبه؟”.

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ورد البرنامج قائلًا: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا (نشط) وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية.
  • الانتقال إلى دراسة الأهلية.
  • الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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