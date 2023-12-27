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لمنسوبي القطاعات الأمنية

مدير الأمن العام يشهد حفل مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
مدير الأمن العام يشهد حفل مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض، الحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها العاشرة لعام 1445هـ.

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تكريم الفائزين

وشهد الحفل تكريم الفريق البسامي الفائزين في فروع المسابقة كافة، حيث بلغ عدد المشاركين فيها (489) مشاركًا، فاز منهم (30) متسابقًا ومتسابقة.

يذكر أن اللجنة المنظمة عملت في هذه النسخة على التحول الرقمي وأتمتة البيانات إلكترونيًا، واستحداث برنامج تقني لاختبار المتسابقين.

 

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