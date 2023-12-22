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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
المواطن - فريق التحرير

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المواد الغذائية الأساسية في مخيم النازحين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

 

 

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