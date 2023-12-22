التشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية 2023 مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد أوراوا خطيب المسجد النبوي: حلو القضاء ومره بإرادة الله لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر عن الناس لعمّت العداوة والبغضاء حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المواد الغذائية الأساسية في مخيم النازحين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.