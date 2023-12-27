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لحفظ حقوق أطراف التعاقد

مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام
المواطن - فريق التحرير

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جدد برنامج مساند التأكيد على حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في عقد الاستقدام، مشيرًا إلى أنه يحق رفع شكوى ضد المكتب أو الشركة في حال وقوع ضرر على الطرف الآخر.

خطوات الشكوى عبر مساند

وتلقى البرنامج سؤالاً من إحدى المتابعات عبر منصة إكس تشكو فيه من مماطلة أحد مكاتب الاستقدام في حجز تذكرة الطائرة لاستقدام عاملتها المنزلية بالرغم من انتهاء كافة الإجراءات.

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ورد البرنامج بالقول: يمكنك تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام من خلال ما يلي:

  • الدخول إلى حسابك لدى مساند.
  • الانتقال إلى قائمة العقود.
  • اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه
  • الدخول على تفاصيل الطلب ومن ثم رفع شكوى
  • اختيار نوع الشكوى
  • إدخال تفاصيل الشكوى.

وأكد البرنامج أنه سيقوم بمتابعة الشكوى لحين رد الحقوق لأصحابها.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

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