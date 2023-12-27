الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024 طبيب أسنان يجري 32 عملية لمريضته في يوم واحد فقط تفاصيل تكشفها تحقيقات مقتل سعودي وكويتي بانفجار في العراق الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر
جدد برنامج مساند التأكيد على حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في عقد الاستقدام، مشيرًا إلى أنه يحق رفع شكوى ضد المكتب أو الشركة في حال وقوع ضرر على الطرف الآخر.
وتلقى البرنامج سؤالاً من إحدى المتابعات عبر منصة إكس تشكو فيه من مماطلة أحد مكاتب الاستقدام في حجز تذكرة الطائرة لاستقدام عاملتها المنزلية بالرغم من انتهاء كافة الإجراءات.
ورد البرنامج بالقول: يمكنك تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام من خلال ما يلي:
وأكد البرنامج أنه سيقوم بمتابعة الشكوى لحين رد الحقوق لأصحابها.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.