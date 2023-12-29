مشاهد من جبل اللوز بعد بردية كثيفة غطت القمم بالثلوج

شهد جبل اللوز في منطقة تبوك يوم أمس الخميس هطول بردية كثيفة حيث تساقطت الثلوج على القمم والمرتفعات الجبلية التي اكتست باللون الأبيض.

ثلوج جبل اللوز

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الثلوج التي غطت جبل اللوز الذي ارتدى الحلة البيضاء وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.