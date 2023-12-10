مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مصير النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعد غيابه عن مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي اليوم.

وقال جوارديولا بعد مباراة لوتون تاون: “هالاند لا يُعاني من أي كسر بل مجرد ضغط على العظام، هو يعاني من الإجهاد وسيكون بخير للمباريات المقبلة، وأتمنى أن يكون معنا في رحلتنا إلى السعودية”.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 19 ديسمبر الجاري.

لوتون تاون ضد مان سيتي

وفي مباراة اليوم، تقدم فريق لوتون تاون بالهدف الأول عبر اللاعب إليجياه أديبايو في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي، نجح فريق مان سيتي في إحراز هدفين عبر كل من البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي جاك جريليش في الدقيقتين الـ 62 والـ 66.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مان سيتي 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الـ 18.

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس السبت، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز إيفرتون على تشيلسي بنتيجة 2- 0، وفاز فولهام على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 2- 1، بينما تُختتم مواجهات الجولة الـ 16 اليوم بلقاء بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.