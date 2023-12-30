معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نتائجه المخيبة لآمال الجماهير على ملعبه في الأحساء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

معاناة الفتح على ملعبه

ولعب الفتح ضد الأخدود، مساء اليوم السبت، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وأهدر النموذجي العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتُعد مباراة الأخدود هي الرابعة في دوري روشن السعودي التي يخوضها النموذجي على ملعبه بعد تدشينه، يوم 25 نوفمبر الماضي، حيث سبق وواجه الفيحاء والطائي ضمن منافسات الجولتين 14 و15، وخسرهما بهدف دون رد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب، في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، حيث تقدم مراد باتنا للنموذجي، وسجل عبدالله رديف التعادل.

النموذجي في دوري روشن

ويتواجد النموذجي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 5 مرات، وخسر 6 مرات، ونجح في تسجيل 33 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة.