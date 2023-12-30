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بعد تعادله مع الأخدود

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نتائجه المخيبة لآمال الجماهير على ملعبه في الأحساء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

معاناة الفتح على ملعبه

ولعب الفتح ضد الأخدود، مساء اليوم السبت، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وأهدر النموذجي العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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الفتح والأخدود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وتُعد مباراة الأخدود هي الرابعة في دوري روشن السعودي التي يخوضها النموذجي على ملعبه بعد تدشينه، يوم 25 نوفمبر الماضي، حيث سبق وواجه الفيحاء والطائي ضمن منافسات الجولتين 14 و15، وخسرهما بهدف دون رد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب، في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، حيث تقدم مراد باتنا للنموذجي، وسجل عبدالله رديف التعادل.

الفتح ضد الشباب
جانب من مباراة النموذجي والشباب – المصدر @FatehClub

النموذجي في دوري روشن

ويتواجد النموذجي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 5 مرات، وخسر 6 مرات، ونجح في تسجيل 33 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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