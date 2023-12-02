معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال الهلال يتفوق على النصر في 2023 ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق أبرز أرقام الهلال في دوري روشن الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر موعد مباريات السبت في دوري روشن الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر
فشل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فك عقدته ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.
وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في ديربي الرياض، وتمكن من هز الشباك عند الدقيقة 73، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليفشل في ترك بصمته.
ويُعد الهلال أحد 6 فرق لم ينجح كريستيانو رونالدو في التسجيل أمامها بدوري روشن السعودي، حيث شارك في الديربي، شهر أبريل الماضي، والتي حسمها الأزرق بنتيجة 2\0، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.
ويحتل رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتس صاحب المركز الثاني.