معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال

فشل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فك عقدته ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الهلال ضد النصر

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

كريستيانو رونالدو يُعاني ضد الهلال

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في ديربي الرياض، وتمكن من هز الشباك عند الدقيقة 73، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليفشل في ترك بصمته.

ويُعد الهلال أحد 6 فرق لم ينجح كريستيانو رونالدو في التسجيل أمامها بدوري روشن السعودي، حيث شارك في الديربي، شهر أبريل الماضي، والتي حسمها الأزرق بنتيجة 2\0، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

ويحتل رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتس صاحب المركز الثاني.