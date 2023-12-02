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ضمن منافسات دوري روشن

معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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فشل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فك عقدته ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الهلال ضد النصر

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

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الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

كريستيانو رونالدو يُعاني ضد الهلال

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في ديربي الرياض، وتمكن من هز الشباك عند الدقيقة 73، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليفشل في ترك بصمته.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ويُعد الهلال أحد 6 فرق لم ينجح كريستيانو رونالدو في التسجيل أمامها بدوري روشن السعودي، حيث شارك في الديربي، شهر أبريل الماضي، والتي حسمها الأزرق بنتيجة 2\0، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

ويحتل رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفًا، وبفارق هدفين عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتس صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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