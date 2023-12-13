معلومة صادمة بشأن إبر التنحيف وتكلفتها برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام 4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023 وليد الفراج: مباراة الأهلي المصري اختبار حقيقي لـ الاتحاد ومدربه إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل منصور البلوي: رحيل محمد نور أسوأ يوم في حياتي منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز
كشف د. عائض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن تكلفة إبر التنحيف خلال عام قد تعادل تكلفة جراحة التكميم.
وتابع القحطاني، بمداخلة إلى قناة روتانا خليجية اليوم الأربعاء، أن إبر التنحيف تعمل على الدماغ بتغيير الشهية وتقليل الرغبة في الأكل، وبعد ذلك يحدث أثر سلبي عقب التوقف عن استخدام الإبر.
وتابع، أنه يمكن تقليل نسبة رجوع الوزن بعد التوقف عن إبر التنحيف بالتوقف عنها بشكل بطيء والفصل بين الجرعات، مشيرًا إلى أن تغيير السلوك يضمن عدم الرجوع إلى الوزن الزائد.