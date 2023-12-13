معلومة صادمة بشأن إبر التنحيف وتكلفتها

كشف د. عائض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن تكلفة إبر التنحيف خلال عام قد تعادل تكلفة جراحة التكميم.

إبر التنحيف

وتابع القحطاني، بمداخلة إلى قناة روتانا خليجية اليوم الأربعاء، أن إبر التنحيف تعمل على الدماغ بتغيير الشهية وتقليل الرغبة في الأكل، وبعد ذلك يحدث أثر سلبي عقب التوقف عن استخدام الإبر.

وتابع، أنه يمكن تقليل نسبة رجوع الوزن بعد التوقف عن إبر التنحيف بالتوقف عنها بشكل بطيء والفصل بين الجرعات، مشيرًا إلى أن تغيير السلوك يضمن عدم الرجوع إلى الوزن الزائد.