Icon

مقترح بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي Icon جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023 Icon السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال Icon برقية تهنئة من الراجحي لـ جمعية مودة: إنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية Icon 6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل Icon سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي Icon وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري Icon موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة Icon أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة Icon جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناء على عدة عوامل

مقترح بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
مقترح بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تساءل عضو اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية والمهتم بـ العقار، ناصر آل عياف، لماذا لا يوجد نطاق سعري للإيجارات يحدد لكل حي؟

وضرب آل عياف، في تدوينة له عبر منصة إكس، مثلًا بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي بناء على جودة المبنى وعمر المبنى وتوفر الخدمات وغيرها من المؤشرات.

قد يهمّك أيضاً
46 وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران

46 وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران

مشاهد مبهجة من الرياض بعد إعلان استضافتها إكسبو 2030

مشاهد مبهجة من الرياض بعد إعلان استضافتها إكسبو 2030

المهتم بالاقتصاد عبدالله الشميخ علق على تساؤل آل عياف بالقول: لأن السوق يحكمه العرض والطلب والشريحة السكانية والدعاية الترويجية التي يقودها تجار العقار حيث تكون مصالحهم ونشاطهم.

وأكدت ريما أن المواطنين يعانون من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات ولهذا يجب النظر إلى هذا المقترح بجدية.

ارتفاع نسبة التضخم

ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر إبريل الماضي، الذي كان 2.7%.

وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه