مكالمة مسربة لترامب تكشف المستور بشأن نتائج الانتخابات مانشستر يونايتد يتعثر من جديد بثنائية أمام وست هام ضبط مواطن روج الحشيش وأقراصًا محظورة بالجوف الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء حساب المواطن: يلزم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار سبب انضمام سواريز لإنتر ميامي الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات محمد بن سلمان يتصدر استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا في 2023
كشفت تسجيلات عن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 17 نوفمبر 2020 مع مسؤولين في مقاطعة ميشيغن، وطالبهم فيها بعدم التصديق على نتائج الانتخابات.
ويصف المسؤولون في الولاية، أن ما حدث محاولة غير مسبوقة من رئيس حالٍ للضغط على السلطات المحلية من أجل التدخل في الانتخابات، بحسب صحيفة “ديترويت نيوز” الأمريكية.
وطالب ترامب، في التسجيل الصوتي، بوقف التصديق على النتائج، بسبب أن الانتخابات شابها الغش، وأكد أن العديد من الموتى صوتوا في الانتخابات.
ويسعى المسؤولون إلى تصعيد القضية إلى الادعاء العام من أجل توجيه اتهامات ضد ترامب، وهي قضية مشابهة كثيرًا لما يواجهه الرئيس السابقُ في جورجيا.
ففي جورجيا أيضًا تم اتهام ترامب بالضغطِ على سكرتيرِ الولاية، من أجل احتساب 78011 صوتًا له، من أجلِ أن يفوزَ بالولاية، وهو ما رفضه سكرتير جورجيا.
وقال في هذا الاتصال للمسؤولين الجمهوريين مونيكا بالمر ووليام هارتمان في منطقة واين: “يجب أن نكافح من أجل بلدنا. لا يسعنا أن ندع هؤلاء الأشخاص يسلبوننا بلدنا”.
وشاركت في الاتصال أيضًا رئيسة اللجنة الجمهورية الوطنية رونا ماكدانييل، وهي من ولاية ميشيغن، وقالت في الاتصال “إن أمكن عودا إلى منزلكما هذا المساء ولا توقعا الوثيقة سنجد لكما محامين”، في إشارة إلى النتائج الرسمية في المنطقة. ليؤيد ترامب ذلك مضيفًا “سنهتم بالأمر”.
وغادر المسؤولان بعد ذلك اجتماع المصادقة من دون توقيع الوثيقة. غداة ذلك حاولا من دون جدوى العودة عن قرارهما المؤيد للمصادقة، مشددين على أنهما تعرضا لضغوط، بحسب الصحيفة.
وسيحاكم الرئيس السابق، البالغ 77 عامًا، في مارس في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بطريقة غير مشروعة.
كما أن ترامب متهم بممارسة ضغوط انتخابية في ولاية جورجيا في جنوب شرق البلاد حيث يظهر تسجيل لاتصال هاتفي أنه طلب من براد رافسنبرغر المسؤول الكبير في الولاية “إيجاد” حوالي 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه لتعويض تأخره.