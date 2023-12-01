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الصلاة عليه بعد عصر اليوم في المسجد الحرام

ممدوح بن عبدالعزيز .. الزاهد العابد الكريم المتواضع

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
ممدوح بن عبدالعزيز .. الزاهد العابد الكريم المتواضع
المواطن - فريق التحرير

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نعى العديد من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى داعين الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى.

صفات الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

وعدّد الأمراء والمواطنون صفات الأمير الراحل حيث قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “اللهم اغفر لعمي ممدوح بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون”، بينما قال الدكتور خالد آل سعود: “رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولأبناء الفقيد الغالي”.

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بدوره قال الأمير نواف بن فيصل: ” اللهم ارحم واغفر لعمي الأمير ممدوح بن عبد العزيز عبدك الزاهد العابد الكريم المتواضع وخالص التعازي لإخواني أبنائه الكرام إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”

وقال  بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد  : “أعزي مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. خالص العزاء لأبنائه وبناته أصحاب وصاحبات السمو الملكي وأسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تعازٍ صادقة

وقال خالد الفهد العريفي: “رحم الله الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود وجمعنا به وبوالدينا جميعًا في جنات النعيم. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك فَجدْ عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك “.

أما مساعد هلال الزويهري فقال: “اللهم أنزله منازل أوليائك الذين رضيت عليهم، اللهم وفي أعلى علّيين وفي جنات النعيم.. صادق العزاء لذويه ومحبيه وللقيادة الحكيمة وولاة أمرنا المباركين. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

بينما قال تركي الدعجم: “خالص التعازي لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز وخالص مواساتنا لأسرته الكريمة. اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا رب العالمين”.

بيان الديوان الملكي

وكان الديوان الملكي قال في بيان له اليوم: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

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