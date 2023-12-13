منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة

انطلقت اليوم منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، بمشاركة 296 رأسًا تعود لـ167 مالكًا يمثلون المملكة والكويت وقطر.

تنافس قوي

وشهد اليوم الافتتاحي تنافسًا قويًّا بين المهرات، حيث فازت في فئة المهرات عمر السنة المجموعة (أ) المهرة “ملاعبة الأسنة” لمالكتها نورة الرفاعي، فيما نالت المركز الثاني المهرة “لولوه رغوان” لمربط مربط رغوان، وجاءت في المركز الثالث المهرة “ياسمينة الهنا” لمربط الهنا، وتوج الفائزين مدير عام المركز عبدالعزيز المقبل.

وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ب)، توج رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة “الواهو” بيتر جي بوند الفائزين، حيث حققت المركز الأول المهرة “إس إف نورا” لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة، وجاء المركز الثاني من نصيب “كاتارا بي كي” لمربط العرب، وجاء في المركز الثالث “حكاية وشم” لمربط الوشم”.

منافسات المهرة

وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ج) حصلت على المركز الأول المهرة “بشائر عذبة” للمالك ناصر القحطاني وحقق مربط العرض المركز الثاني عبر المهرة “صباح اي ار دي” والمركز الثالث للمهرة “دي رايه” لمربط الراجحية”، وتوج الفائزين رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي.

وفي منافسات المهرات عمر السنتين فئة (أ) حققت المهرة “لولوة الرفاع” لمربط الصياقل المركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة “آر بي أسمير الدا” لمربط الخشاب، وجاءت في المركز الثالث “إتش دي ترف” لمربط الهدد، فيما حققت المهرة “ليالي السيد” لمربط السيد المركز الأول في منافسات المهرات عمر السنتين فئة (ب)، وجاءت ثانيًا المهرة “سلمى وابل” لمربط وابل، وحلت ثالثًا “أريج عذبة” لصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وتوج الفائزين مستشار وزير الزراعة علي عسيري.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، مهرات أعمار ثلاث سنوات، حققت المهرة “دمشق السي” لمربط السيد، وجاءت ثانيًا “رويال جايا” لمربط النو، وحلت ثالثًا “نجود نسما” لمربط نسما، وتوج الفائزين الأمير خالد بن ثنيان بن محمد.

وتتواصل المنافسات غدًا في يومها الثاني بفئة الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات (أ، ب) وفئة الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات وفئة الأفراس عمر 10 سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة ( أ، ب).