منافسات كأس العلا للصقور تتواصل في اليوم الثالث بتحقيق لقب الأسرع في الملواح

شهدت منافسات كأس العلا للصقور 2023 في يومها الثالث؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا حتى 5 يناير المقبل في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، منافسة قوية في المسار الأول، وذلك من خلال تحقيق أرقام مميزة كأسرع الصقور في مسابقة الملواح.

وأقيمت اليوم، ستة أشواط ضمن منافسات المسار الأول؛ الذي اشتمل على 24 شوطاً في مسابقة الملواح مخصصة للمحليين (محترفين – ملاك) بإجمالي جوائز 10.440 ملايين ريال.

منافسة كأس العلا للصقور

وخصص الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ محترفين وملاك مفتوح، وفيه حقق محمد المليحي المركز الأول، فيما حصد برغش المنصوري المركزين الثاني والثالث، وجاءت المنافسة في الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس محترفين وملاك مفتوح قوية؛ حيث حصل محمد هجرس الدوسري على المركز الأول، وحميد برغش المنصوري على المركز الثاني، وأرميزان الدوسري على المركز الثالث.

واستمر التنافس في الشوط الثالث لفئة تبع جير فرخ محترفين وملاك مفتوح؛ حيث نجح حمد المري في تحقيق المركز الأول، وجاء فهد برغش المنصوري في المركز الثاني، وحلّ برغش المنصوري ثالثاً.

وفي الشوط الرابع الذي خصص لفئة تبع جير قرناس محترفين وملاك مفتوح، كان التنافس قوياً من خلال تحقيق أرقام مميزة في سرعة الصقور للوصول إلى الملوّح، إذ نجح فلاح الحميداني في حصد المركز الأول بـ18.744 ثانية، تلاه عبدالله البابطين بـ18.945 ثانية، وهما أفضل رقمين حُققا في منافسات اليوم الثالث، فيما حل فهد هجرس الدوسري في المركز الثالث بـ19.053 ثانية.

الشوط الخامس

بعدها انطلقت منافسات جير شاهين، حيث خصص الشوط الخامس لفئة فرخ مُلاك، وفيه حقق راشد الدعيج المركز الأول، وجاء شايع مسلي القحطاني في المركز الثاني، وماجد بن عجل في المركز الثالث، واختتمت منافسات اليوم بالشوط السادس لفئة جير شاهين قرناس مُلاك؛ حيث ذهب المركز الأول لعلي الحزامي، وحلّ سعد الحارثي ثانياً، وجاء عبدالله الخليف في المركز الثالث.

ختام المسار الأول

وتختتم غداً الأحد منافسات المسار الأول عبر أربعة أشواط مخصصة للصقارين المحليين، في الكأس التي خصص لها جوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، إذ تصل إلى 60 مليون ريال.