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رونالدو في المقدمة وميتروفيتش يُلاحقه

منافسة مشتعلة على صدارة هدافي دوري روشن

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
منافسة مشتعلة على صدارة هدافي دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الحفاظ على صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ18.

رونالدو يتصدر قائمة الهدافين

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف ضد الاتفاق في الجولة الـ18، ليُعزز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 17 هدفًا، علمًا بأنه خاض مباراة أقل، بعد تأجيل مواجهة النصر ضد الاتحاد ليوم غد الثلاثاء.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

واستمر مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في ملاحقة رونالدو على صدارة هدافي دوري روشن السعودي؛ وهز شباك أبها، ليصل إلى 16 هدفًا، يليه نجم فريق ضمك، الكاميروني كيفن نكودو بـ14 هدفًا.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وتقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فراس البريكان إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا، يليه نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ10 أهداف.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال بـ50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخليج، ثم الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، والطائي 17 نقطة، ثم الرائد والرياض بـ16 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 12 نقطة.

الهلال في دوري روشن - الهلال ضد التعاون
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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