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مؤكدًا عدم تدخله لانتقاله إلى النصر

منصور البلوي: رحيل محمد نور أسوأ يوم في حياتي

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
منصور البلوي: رحيل محمد نور أسوأ يوم في حياتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس الذهبي الأسبق لنادي الاتحاد، منصور البلوي عن حقيقة تدخله لانتقال نجم العميد، محمد نور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

منصور البلوي يتحدث عن رحيل محمد نور

وشدد البلوي خلال تصريحاته لإذاعة FM العربية، على أن انتقال محمد نور، من الاتحاد إلى النصر، كان أسوأ يوم في حياته.

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منصور البلوي ومحمد نور
البلوي ومحمد نور

ونفى البلوي، أنباء تدخله في انتقال نور للنصر، كما يدعي البعض؛ وقال: “والله لم يكن لي أي علاقة بهذا الأمر، ولم أنصحه بذلك.. حزنت كثيرًا منه، وتجنبت الحديث معه لفترة طويلة؛ بسبب قراره بالرحيل عن الاتحاد”.

وكان محمد نور قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة عام واحد في 2013، وتوج معه بلقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد، قبل أن يعود إلى الاتحاد مرة أخرى.

محمد نور مع النصر
محمد نور مع النصر

فترة ذهبية لمنصور البلوي

وتولى منصور البلوي، رئاسة نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في دوري أبطال آسيا.

منصور البلوي
البلوي

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