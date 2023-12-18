Icon

صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني Icon نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال Icon أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة Icon طلاب فايف ون توك يتحدثون إلى العالم عبر (COP28) Icon موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن Icon احذروا عض أو خربشة القطط Icon مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية Icon ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض Icon نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيعقد الاختبار من تاريخ 03/ 03/ 2024م

موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة تقويم التعليم أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علمًا بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/ 11/ 2023م وتنتهي في 28/ 01/ 2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/ 03/ 2024م، وحتى 04/ 03/ 2024م.

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي وغيره من اختبارات قياس من خلال الخطوات التالية :
  • الدخول على موقع قياس.
  • تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك الانتقال إلى الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الاختبارات.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد : رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على مكة وتبوك

الأرصاد : رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على مكة وتبوك

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

  • القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
  • القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
  • القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
  • القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجسامًا ثلاثية الأبعاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه