موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علمًا بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/ 11/ 2023م وتنتهي في 28/ 01/ 2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/ 03/ 2024م، وحتى 04/ 03/ 2024م.
ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:
اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: