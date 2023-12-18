موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

أكدت هيئة تقويم التعليم أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علمًا بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/ 11/ 2023م وتنتهي في 28/ 01/ 2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/ 03/ 2024م، وحتى 04/ 03/ 2024م.

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي وغيره من اختبارات قياس من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع قياس.

تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك الانتقال إلى الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الاختبارات.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.

ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: