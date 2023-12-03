موعد مباراة الهلال ضد نساجي والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا مباراة الهلال ضد نساجي الإيراني، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد نساجي

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وستنقل المباراة عبر قنوات SSC و Bein Sports وقنوات الكأس القطرية.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وكان الهلال فاز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.