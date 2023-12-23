موعد مباراة الوحدة والرياض في ختام الجولة الـ18 الاتحاد يواصل نزيف النقاط ويخسر من الرائد بثلاثية ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟ ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التواصل مع الموتى ! رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول
تُختتم مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن مساء غد الأحد بمباراة الوحدة والرياض حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتُقام المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل على قناة SSC.
وقبل اللقاء، يتواجد فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.
وكانت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3-0، وفوز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على أبها بنتيجة 7-0.
وفي مباريات أمس، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-1، وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 4-0، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون رد.
وفي مباراتي اليوم السبت، فاز الفتح على التعاون بنتيجة 3-1، وفاز الرائد على الاتحاد بنتيجة 3-1.