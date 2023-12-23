موعد مباراة الوحدة والرياض في ختام الجولة الـ18

تُختتم مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن مساء غد الأحد بمباراة الوحدة والرياض حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

الوحدة والرياض

وتُقام المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل على قناة SSC.

وقبل اللقاء، يتواجد فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3-0، وفوز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على أبها بنتيجة 7-0.

وفي مباريات أمس، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-1، وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 4-0، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون رد.

وفي مباراتي اليوم السبت، فاز الفتح على التعاون بنتيجة 3-1، وفاز الرائد على الاتحاد بنتيجة 3-1.