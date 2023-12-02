ميتا توسع إجراءات سلامة الأطفال لحمايتهم من المحتوى غير اللائق

أعلنت ميتا عبر تدوينة جديدة أنها توسع مزايا سلامة الأطفال التي تهدف إلى حماية الأطفال ، وذلك بالتزامن مع التقارير العديدة بخصوص كيفية توصية منصاتها بمحتوى غير لائق للأطفال.

محتوى غير لائق للأطفال

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” على مدار عدة أشهر تفاصيل بخصوص كيفية تقديم ميتا وإنستغرام محتوى غير لائق يتعلق بالأطفال للمستخدمين.

وكشف تقرير مفصل صادر في شهر يونيو عن كيفية ربط إنستغرام شبكة من الحسابات التي تشتري مواد غير لائقة على الأطفال وتبيعها، وتوجيهها لبعضها بعضًا عبر خوارزمية التوصيات.

مشكلات فيسبوك للأطفال

ويُظهر تحقيق نُشر حديثًا كيف تمتد المشكلة إلى مجموعات فيسبوك، إذ يوجد نظام بيئي من الحسابات والمجموعات التي تستغل الأطفال، والتي يضم بعضها نحو 800 ألف عضو.

وسمح نظام توصيات ميتا للحسابات المسيئة بالعثور على بعضها بعضًا، وذلك من خلال مزايا، مثل المجموعات التي يجب عليك الانضمام إليها” عبر فيسبوك، أو الملء التلقائي للوسوم على إنستغرام.

شهادة مارك أمام الشيوخ

ويدلي مارك زوكربيرغ، إلى جانب قائمة من المديرين التنفيذيين الآخرين في شركات التكنولوجيا الكبرى، في شهر يناير 2024 بشهادته أمام مجلس الشيوخ بخصوص قضية استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

ومنحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر ميتا موعدًا نهائيًا من أجل تقديم معلومات بخصوص كيفية حماية القاصرين، وأرسلوا إلى ميتا طلبًا جديدًا يشير على وجه التحديد إلى تداول مواد غير لائقة على الأطفال المولدة ذاتيًا عبر إنستغرام ونظام التوصية الخاص بالمنصة.

قيود على مشاهدات الأطفال

وأوضحت ميتا أنها تضع قيودًا على كيفية تفاعل حسابات البالغين المشبوهة مع بعضها بعضًا، ولن تتمكن تلك الحسابات من متابعة بعضها بعضًا عبر إنستغرام، ولن يوصى بها، ولن تكون التعليقات من هذه الحسابات مرئية للحسابات الأخرى المشبوهة.

كما وسعت ميتا قائمة المصطلحات والعبارات والرموز التعبيرية المتعلقة بسلامة الأطفال، وبدأت باستخدام التعلم الآلي من أجل الكشف عن الاتصالات بين مصطلحات البحث المختلفة.

وتأتي التقارير والتغييرات الناتجة عنها بخصوص سلامة الأطفال في الوقت نفسه الذي يضغط فيه المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ميتا بخصوص كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال عبر منصاتها.