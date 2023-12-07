ميزات جديدة لـ الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات

راهن شركة “ميتا بلاتفورمز” على أن الذكاء الاصطناعي سيدفع المستخدمين إلى قضاء المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها العام المقبل، ولذلك تقوم مالكة “فيسبوك” حاليًّا باختبار أكثر من 20 ميزة مختلفة للذكاء الاصطناعي، بدءًا من البحث إلى الإعلانات والرسائل التجارية.

ميزات جديدة لـ إيه آي

وتهدف مالكة تطبيق “واتساب” في العام المقبل إلى إضافة ميزات إلى “ميتا إيه آي”، وهو مساعد افتراضي يمكنه الإجابة على الأسئلة وإنشاء صور واقعية، ويمكن استخدام الأداة في المحادثات الفردية والجماعية، وكذلك في نظارات الواقع المختلط الخاصة بشركة “ميتا”.

وقال “أحمد الدحلة”، نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال مقابلة مع “بلومبرج”: “نريده أن يكون أحد مساعدي الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في العالم”.

روبوتات دردشة

وأوضح الدحلة، أن مالكة ثريدز تأمل أيضًا في أن يستخدم المزيد من الأطراف منصة “إيه آي ستوديو” الخاصة بها لإنشاء روبوتات الدردشة للشركات وصناع المحتوى، بحيث يمكنهم التحدث مع الأشخاص نيابة عنهم عبر التطبيقات.

وتواجه ميتا منافسة شديدة من “تيك توك”، الذي يقضي مستخدموه في الولايات المتحدة ما يقرب من ضعف متوسط الوقت على منصة الفيديو القصيرة الموجودة على “فيسبوك”.