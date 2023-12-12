Icon

نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية Icon لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر Icon الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق Icon أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024 Icon فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً Icon السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح Icon تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس Icon المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه Icon سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
ممن لم يكتتبوا في الأسهم الجديدة

نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى 372,733,866 ريالاً سعودياً.

تعويضات نادك

وقالت الشركة إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور سيكون اعتبارًا من يوم أمس 1445-05-27 الموافق 2023-12-11.

قد يهمّك أيضاً
إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين

تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول سيقوم مصرف الراجحي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة بإمكانهم الاتصال بعلاقات المستثمرين.

تحديث البيانات

ولفتت الشركة إلى أن هناك مبالغ من التعويضات لم تتمكن من تحويلها لمستحقيها نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن أرقام حسابات مستحقي التعويضات، كذلك هناك مجموعة من مستحقي التعويضات من حملة شهادات الأسهم الذين لم تتمكن الشركة من تنفيذ عمليات التحويل لهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه