نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024 فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى 372,733,866 ريالاً سعودياً.
وقالت الشركة إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور سيكون اعتبارًا من يوم أمس 1445-05-27 الموافق 2023-12-11.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول سيقوم مصرف الراجحي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة بإمكانهم الاتصال بعلاقات المستثمرين.
ولفتت الشركة إلى أن هناك مبالغ من التعويضات لم تتمكن من تحويلها لمستحقيها نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن أرقام حسابات مستحقي التعويضات، كذلك هناك مجموعة من مستحقي التعويضات من حملة شهادات الأسهم الذين لم تتمكن الشركة من تنفيذ عمليات التحويل لهم.