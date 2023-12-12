نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى 372,733,866 ريالاً سعودياً.

تعويضات نادك

وقالت الشركة إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور سيكون اعتبارًا من يوم أمس 1445-05-27 الموافق 2023-12-11.

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول سيقوم مصرف الراجحي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة بإمكانهم الاتصال بعلاقات المستثمرين.

تحديث البيانات

ولفتت الشركة إلى أن هناك مبالغ من التعويضات لم تتمكن من تحويلها لمستحقيها نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن أرقام حسابات مستحقي التعويضات، كذلك هناك مجموعة من مستحقي التعويضات من حملة شهادات الأسهم الذين لم تتمكن الشركة من تنفيذ عمليات التحويل لهم.