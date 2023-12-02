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لم يقدم المنتظر منه أمام الهلال

ناقد رياضي ينتقد ساديو ماني : سعود عبدالحميد أفضل منه

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
ناقد رياضي ينتقد ساديو ماني : سعود عبدالحميد أفضل منه
المواطن - محمد سمعه

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وجه الناقد الرياضي ورئيس نادي الوحدة الأسبق، حاتم خيمي انتقادات قوية للاعب السنغالي ساديو ماني وذلك بسبب تراجع مستواه في مباراة الهلال والنصر أمس التي أُقيمت في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

ولم يظهر ساديو ماني بشكل جيد وكان متسببًا في خسارة النصر من الهلال بنتيجة 3-0 أمس في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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وقال خيمي في تصريحات إعلامية: “لاعب بقدرات ماني لم يقدر على تخطي أو المرور من سعود عبدالحميد بكرة واحدة وكان أفضل منه في أوقات المباراة”.

أرقام ساديو ماني

ولم يقدم ساديو ماني الأرقام المنتظرة منه مع النصر حيث خاض حتى الآن 21 لقاء مع النصر في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

وفي مباراة الهلال والنصر بالأمس، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص.

البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.

ماني أمام الهلال

فرص بالجملة تم إهدارها

الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.

الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.

في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.

ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الأول للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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