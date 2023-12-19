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صحة وطب‎
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نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

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قالت دراسة بريطانية، نشرت نتائجها في دورية حوليات الطب الباطني: إن شرب الشاي قد يطيل العمر.

وأفادت الدراسة أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي. بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

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الشاي بانتظام

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 في المائة من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطًا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المائة بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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