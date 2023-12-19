نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا

25 % من الحافلات الكهربائية ستعمل في مشروع النقل العام بتبوك تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال رغم أزمته مع جيسوس مخالفة مرورية معتادة قد تكلفك 150 ريالًا فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
قالت دراسة بريطانية، نشرت نتائجها في دورية حوليات الطب الباطني: إن شرب الشاي قد يطيل العمر.
وأفادت الدراسة أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي. بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 في المائة من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، كانوا يشربون الشاي بانتظام.
وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطًا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المائة بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.