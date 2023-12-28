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نجم إنتر ميلان يرفض عرض الهلال

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
نجم إنتر ميلان يرفض عرض الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم إنتر ميلان، التركي هاكان كالهانجولو، موقفع من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي المقبل.

هاكان يرفض الرحيل

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “نادي الهلال تقدم بعرض رسمي مغربي للتعاقد مع كالهانجولو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن اللاعب التركي رفض الرحيل عن إنتر ميلان“.

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نجم إنتر ميلان هاكان كالهانجولو
هاكان

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “نادي الهلال قدم عرضًا لمدة 4 سنوات للاعب صاحب الـ29 عامًا، وسيحصل على 18 مليون يورو كراتب سنوي”.

وتابعت “لاجازيتا ديلو سبورت”: “النجم التركي غير مستعد لمغادرة الإنتر في يناير، كما أن هاكان سبق ورفض عرض بالفعل للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الصيف الماضي”.

نجم إنتر ميلان هاكان كالهانجولو
هاكان

هاكان مع إنتر ميلان

وكان كالهانجولو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صيف عام 2021، في صفقة مجانية؛ وذلك بعد رحيله بنهاية عقده مع ميلان.

وشارك هاكان في 116 مباراة مع النيراتزوري، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وقام بتمديد عقده في يوليو الماضي، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2027.

نجم إنتر ميلان هاكان كالهانجولو
هاكان

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