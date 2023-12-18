Icon

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي Icon هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد Icon ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد Icon درجة الاجتياز المطلوبة في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين Icon عبدالعزيز التركي يحتفل بزواجه من كريمة ماجد السند  Icon 5 قطاعات مستهدفة في عسير ضمن دعم ريف Icon أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى Icon لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد Icon تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
الترفيه
حصاد اليوم
بالتزامن مع الإجازة المطولة نهاية الأسبوع الماضي

هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت البوابة الوطنية للهوايات فعاليات جناح “هاوي” في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض اليوم، بالتزامن مع الإجازة المطولة نهاية الأسبوع الماضي؛ للتعريف بتطبيق “هاوي” الجديد وفهم مزاياه وخدماته، إلى جانب المشاركة في مجموعة من التجارب الحيّة والتفاعلية بالمجان للهواة من مختلف الأعمار في المملكة.

خطوة مهمة

وأفاد مدير قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق الغرابي خلال تدشينه للجناح، أنّ هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لزيادة وعي المجتمع بمختلف فئاته تجاه تطبيق “هاوي” الجديد وخدماته العديدة.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً

إدارة الأحساء تنتصر على الشمالية في أولى جولات فرسان التعليم

إدارة الأحساء تنتصر على الشمالية في أولى جولات فرسان التعليم

وعلى مدار 3 أيام، تفاعل الزوار مع التجارب الـ 10 التي شملها جناح “هاوي” في بوليفارد رياض سيتي، منها تجربة الصقّارة التي مكنت مئات الزوار يوميًّا من حمل الصقر والتصوير معه، حيث عبّر الزوار عن سعادتهم بممارسة هذه الهواية التي تربط الحاضر بالماضي والتراث العربي الأصيل.

تراث عربي

ومن داخل الجناح هوايات أخرى تميّزت بالتراث العربي، مثل هواية صناعة الفخّار، التي شهدت ازدحام الزوار على مدار الأيام الثلاثة، التي تحمل جانبًا من الإبداع والابتكار في تشكيل وتكوين المجسمات الهادفة، بالإضافة إلى بقية التجارب في هوايات البستنة، وكرة القدم، والرسم، والألعاب الشعبية، والخط العربي، والنحت، والبازل، والكمان.

يشار إلى أنّ البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، أعلنت عن إطلاق تطبيق “هاوي” بنسخته الجديدة، التي توفر تجربة أفضل للمستخدمين في استكشاف هواياتهم وتطويرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها
أخبار رئيسية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس...

أخبار رئيسية
تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة
السعودية اليوم

تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية...

السعودية اليوم
قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 
السعودية اليوم

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة:...

السعودية اليوم
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

العالم
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
آخر الاخبار

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

آخر الاخبار
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
الرياضة

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الرياضة
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه