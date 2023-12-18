هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد

اختتمت البوابة الوطنية للهوايات فعاليات جناح “هاوي” في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض اليوم، بالتزامن مع الإجازة المطولة نهاية الأسبوع الماضي؛ للتعريف بتطبيق “هاوي” الجديد وفهم مزاياه وخدماته، إلى جانب المشاركة في مجموعة من التجارب الحيّة والتفاعلية بالمجان للهواة من مختلف الأعمار في المملكة.

خطوة مهمة

وأفاد مدير قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق الغرابي خلال تدشينه للجناح، أنّ هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لزيادة وعي المجتمع بمختلف فئاته تجاه تطبيق “هاوي” الجديد وخدماته العديدة.

وعلى مدار 3 أيام، تفاعل الزوار مع التجارب الـ 10 التي شملها جناح “هاوي” في بوليفارد رياض سيتي، منها تجربة الصقّارة التي مكنت مئات الزوار يوميًّا من حمل الصقر والتصوير معه، حيث عبّر الزوار عن سعادتهم بممارسة هذه الهواية التي تربط الحاضر بالماضي والتراث العربي الأصيل.

تراث عربي

ومن داخل الجناح هوايات أخرى تميّزت بالتراث العربي، مثل هواية صناعة الفخّار، التي شهدت ازدحام الزوار على مدار الأيام الثلاثة، التي تحمل جانبًا من الإبداع والابتكار في تشكيل وتكوين المجسمات الهادفة، بالإضافة إلى بقية التجارب في هوايات البستنة، وكرة القدم، والرسم، والألعاب الشعبية، والخط العربي، والنحت، والبازل، والكمان.

يشار إلى أنّ البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، أعلنت عن إطلاق تطبيق “هاوي” بنسخته الجديدة، التي توفر تجربة أفضل للمستخدمين في استكشاف هواياتهم وتطويرها.