هلال القمر المتناقص يقترن بكوكب الزهرة صباح السبت

يرصد بسماء الوطن العربي صبيحة يوم غد السبت اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب الزهرة في حدث فلكي مشاهد بالعين المجردة.

القمر المتناقص

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر والزهرة سيظهران سوياً قبل شروق الشمس ببضع ساعات في منظر جميل فهماً في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجرام السماوية على التوالي بعد الشمس، مبيناً أنه يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 70 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة ليظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب، مبيناً أنه يمكن ذلك عبر المناظير.

كوكب الزهرة

وبين أبو زاهرة، أن كوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه حوالي 70٪ إلى الفضاء، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، مبيناً أنه سيلاحظ أيضاً أن الجزء غير المضاء من سطح القمر مضيئاً بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، وأن يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس .